L’estrattore di succo è un elettrodomestico che sta davvero spopolando perciò merita di esser scoperto più da vicino.

Che cos’è un estrattore di succo

L’estrattore è un piccolo ma potente elettrodomestico che serve per preparare ottimi succhi di non solo frutta ma anche verdura, erbe aromatiche, frutta secca, semi. Nel momento in cui scegli lo spremiagrumi di design e di qualità, hai uno strumento che sfrutta una particolare tecnologia molto avanzata: si chiama estrazione a freddo e consente di mantenere inalterati i preziosi nutrienti dei vegetali poiché non li frulla, sminuzza, ossida.

La frutta e verdura di stagione che hai selezionato per il tuo succo detox, energizzante, antiossidante o drenante, viene spinta da una vite infinita, detta anche coclea, verso il filtro per separare con delicatezza il succo dalla polpa.

Vitamine e sali minerali restano intatti, come testimoniato dal colore vivo e brillante del tuo succo. L’estrattore è un elettrodomestico completamente diverso da frullatori, spremiagrumi o centrifughe che, al contrario, triturano la frutta e la verdura disperdendo gli elementi nutritivi.

Come inserire frutta e verdura nell’estrattore di succo

Dopo aver spiegato brevemente cos’è un estrattore di succo, potresti domandarti come si usa e come inserire i vari ingredienti all’interno della macchina. I vegetali che hai scelto per il tuo centrifugato, vanno lavati e poi tagliati in pezzi quanto basta per entrare nel tubo inseritore. Non devi né sbucciarli né tantomeno denocciolarli, sebbene ci siano alcune eccezioni.

Infatti, devi togliere i noccioli più grandi come quelli di pesca, albicocca, ciliegia e simili. Invece, quelli piccoli di mela, uva, pera, anguria vengono scartati dal macchinario senza che tu debba farlo tu. Per quanto riguarda la buccia, va tolta solo quella più dura degli agrumi che, inoltre, è anche amara. La scorza di mele, pere, carote, rape e pastinaca va benissimo. Anzi, tenere la buccia, seppur solo di alcuni ingredienti, aiuta ad aumentare i valori nutrizionali del tuo centrifugato, perfetto per una colazione ricca di vitamine che dà la carica e attiva il metabolismo. In alternativa, il centrifugato di alta qualità dell’estrattore può addirittura sostituire un pasto se sei a dieta e vuoi perdere peso in fretta.

Invece, per quanto riguarda gli ortaggi, puoi inserire le verdure a foglia verde così come sono, con anche i gambi che sono ricchi di sali minerali. Pomodori, zucchine e peperoni possono essere introdotti interi con buccia e semini al loro interno. Invece, fai più attenzione alle verdure fibrose come finocchi o sedano che vanno prima fatti a pezzetti piccoli.

Prova a inserire anche le erbe aromatiche come basilico, erba cipollina, timo, menta per un succo dal sapore ancora più intenso. E che dire poi della frutta secca? Forse non sapevi che l’estrattore di succo è l’unico elettrodomestico che ti permette di ottenere il delizioso latte di mandorla.

Insomma, non ti resta altro che sbizzarrirti con il tuo estrattore di succo e provare tante nuove ricette con frutta & verdura di stagione che assicura un alto apporto di vitamine di vari gruppi (A, C, B, K, E) e sali minerali come ferro, calcio, magnesio, sodio, fosforo, potassio.