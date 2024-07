Città

SARONNO – “Saronno Città dei Beni Comuni ha protocollato in data 8 luglio il Programma Integrato di Intervento (Pii) in variante al Pgt per l’area ex-Isotta Fraschini di Saronno, di cui è proprietaria. Il Pii fa seguito alla proposta preliminare di Pii presentata a marzo 2023 e approvata dalla giunta di Saronno in data 27 luglio, su cui la documentazione protocollata si basa”

Inizia così la nota di Saronno città dei beni comuni che ritorna su quanto annunciato dal proprietario dell’area Giuseppe Gorla durante la serata di presentazione del progetto che si è tenuta all’auditorium Aldo Moro lo scorso 11 luglio.

“Il Pii contiene una sessantina di documenti circa – tra tavole, rendering e relazioni tecniche – che saranno oggetto nelle prossime settimane dell’istruttoria da parte dell’ufficio tecnico del comune di Saronno e di una valutazione politica da parte dell’Amministrazione. A lavorare sulla documentazione presentata tutti i team che si sono occupati del progetto, ovvero lo studio Cza architetti di Cino Zucchi, lo studio pomodoro per la parte urbanistica, Manens per quanto riguarda gli aspetti energetici, Agriforst per il sistema del verde, Geo-Logica per le bonifiche e infine Systematica per quanto riguarda la mobilità”.

Da Saronno città dei beni comuni spiegano le scelte che hanno portato a seguire questa strada: “Lo strumento urbanistico del Pii in variante è stato la via scelta per approcciare il percorso di rigenerazione urbana nell’area ex-Isotta Fraschini, in quanto permette la massima possibilità di negoziazione tra le parti, in modo da trovare l’equilibrio migliore delle volumetrie, delle funzioni, dell’interesse pubblico. Nelle prossime settimane approfondiremo tutti gli aspetti che compongono il Pii e pubblicheremo sul nostro sito – come sempre – la relativa documentazione protocollata”.

guarda tutte le foto 25



Ex Isotta: i rendering e le mappe del nuovo progetto

—