Shiba Inu (SHIB), una delle principali meme coin, seconda per market cap nella categoria, ha visto un aumento di volume delle transazioni nelle ultime 24 ore, ma cosa è successo di preciso? I dati indicano che si è visto un aumento massiccio del volume di transazioni legato a SHIB, con 5,7 trilioni di token scambiati.

Si tratta di un effetto diretto legato alla presenza di un numero maggiore di whale che hanno deciso di investire nell’asset. Ciò comporta però anche una maggiore volatilità dell’asset, che al momento ha un prezzo pari a 0,0000189$. Una discesa di circa l’1% avvenuta nel giro di poche ore.

I segnali non sono comunque preoccupanti, si tratta di movimenti legati al maggiore scambio di SHIB quindi stiamo assistendo a una distribuzione o un accumulo strategici. Stando ai grafici possiamo vedere che il prezzo è in fase discendente ma dopo la fase di assestamento e ridistribuzione dei token, questo potrebbe vedere una curva ascendente, per ritornare ai livelli precedenti o addirittura superarli. In ottica di una ripresa che riporterebbe il token a un valore molto più vicino a quello del primo trimestre del 2024.

Analisi delle prospettive di Shiba Inu

Dando un’occhiata all’indice Fear and Greed di Shiba Inu su CFGI.io, possiamo notare che si posiziona al 39%, quindi stabile nella sezione Fear del semicerchio. Va detto però che la percentuale era inferiore nelle giornate precedenti, quindi ci si sta lentamente spostando verso un indice Greed.

Se da un lato l’indicatore è un ottimo strumento per capire il sentimento attuale degli investitori, dall’altro è molto più importante poi analizzare i grafici e l’andamento del token per stabilire se sia o meno un buon momento per acquistare a un prezzo favorevole. Ovviamente, la certezza che Shiba Inu si riprenda dalla fase discendente è tutta legata alla strategia che ha visto la movimentazione di un così alto numero di token.

Che SHIB non scenda sotto la soglia critica di 0,0000100$ è ormai assodato, anche perché sta già mostrando timidi segnali di ripresa. In quest’ottica investire in Shiba Inu potrebbe comunque essere considerata una mossa ad alto rischio. Ma il mercato delle meme coin non è fatto di sole DOGE e SHIB, ci sono dei progetti che vale la pena prendere in considerazione proprio in momenti di alta incertezza come quello che sta vivendo questa altcoin.

Restando in tema “canino”, Base Dawgz è tecnicamente il progetto con il volto di uno Shiba Inu che ha catalizzato l’attenzione di molti trader.

Base Dawgz è il nuovo token meme ad alta potenzialità

Se vi state chiedendo cos’è di preciso Base Dawgz, è sostanzialmente una meme coin, che introduce però un potenziale di utilizzo multi-chain in grado di distinguerla dagli altri token del segmento. Il nome deriva non solo dalla chain principale, Base, ma anche dallo sport estremo Base Jumping. Gli sviluppatori hanno tematicamente unito il token a questa attività, dotando il loro Shiba Inu di una tuta alare che gli permettesse di praticare “virtualmente” questa attività. L’idea è che come un base jumper attraversa quasi in volo grandi distanze per atterrare sano e salvo sulla terraferma, allo stesso modo il token DAWGZ può attraversare varie blockchain.

Questa attività è resa possibile da due tecnologie Web3 molto importanti e di cui Base Dawgz è sostanzialmente il token pioniere. Si tratta di Wormhole e Portal Bridge, entrambe ampiamente esplicitate nel whitepaper del progetto.

La prevendita attualmente in corso permette di acquistare token DAWGZ su blockchain Base, tuttavia questi token potranno poi essere scambiati anche sulle altre chain compatibili grazie a queste tecnologie. Ovvero Avalanche, Solana, Ethereum e Binance Smart Chain. Il potenziale rispetto alla classica meme coin Shiba Inu è quindi molto più elevato. Unisce infatti un meme popolare a un sistema di utilità per tutti i trader, per non parlare dei potenziali ritorni garantiti dallo staking.

La presale ha raccolto già 2,5 milioni di dollari, segno di un forte interesse da parte degli investitori nel progetto. Il costo di 1 DAWGZ è di 0,006405$ e quindi può ancora garantire incrementi notevoli al momento della quotazione su CEX e DEX. Le stime più conservative parlano di un token con potenzialità 10x, un investimento quindi da prendere in considerazione in un momento in cui la volatilità degli asset digitali già quotati scuote attivamente il mercato.

