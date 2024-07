Softball

CASTIONS DI STRADA – Subito smaltita la delusione per la sconfitta di ieri sera contro il Canada, che la esclude dai primi quattro posti, Italia softball è tornata in campo con una prova spumeggiante questa sera, giovedì, contro il Porto Rico, sempre a Castions di Strada in Friuli dove si stanno giocando i Mondiali di softball. Una vera battaglia piena di colpi di scena, durata tre ore, ed alla fine a spuntarla sono state le portoricane, ma di un soffio,

L’Italia in avvio si affida alla lanciatrice saronnese Christina Toniolo, sull’altro fronte da tenere d’occhio l’ex caronnese Karla Claudio. Botta e risposta in avvio, con 2 punti italiani al primo inning e 2 delle caraibiche alla seconda ripresa. Al terzo attacco dell’Italia segna Dayton dopo un triplo e si va sul 3-2 per le azzurre. Mentre alla quinta ripresa è una bella giocata della interbase caronnese Melany Sheldon per l’ex saronnese Giulia Longhi (ora al Bollate) a salvare il risultato dell’Italia e poi è Andrea Filler, pure lei ex saronnese (ora gioca negli Usa) che propizia con una bella valida il 4-2 dell’Italia. Alla sesta ripresa l’avvio di Laura Bigatton (che sostituisce Toniolo) in pedana di lancio è difficile e Porto Rico si riporta in parità, 4-4. Al primo extra inning 1-1; al secondo extra inning – nona ripresa – Porto Rico segna tre punti, anche grazie ad un fuoricampo di Ortiz Martinez; mentre il tentativo di rimonta dell’Italia si ferma sul 6-8.

I risultati di giovedì

Per la parte alta del tabellone questa mattina alle 11 è stata giocata Giappone-Stati Uniti d’America, gara super-emozionante ed equilibrata che si è decisa con la vittoria delle statunitensi per 2-0. Mentre nell’ancora molto caldo tardo pomeriggio hanno offerto spettacolo Paesi Bassi e Canada, con affermazione delle canadesi – grazie ad un fuoricampo – proprio all’ultimo attacco dell’ultimo inning: 6-3.

Per la parte bassa del tabellone, ovvero le posizioni di rincalzo in quella che sarà la graduatoria conclusiva. Con oltre 35 gradi del primo pomeriggio si sono sfidate Cina-Australia 5-2, la sera Italia-Porto Rico 6-8.

Il programma di venerdì

Venerdì ore 11 Canada-Giappone, ore 14 Cina-Porto Rico, ore 17.30 Paesi Bassi-Usa e 20.30 Australia-Italia.

