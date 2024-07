Altre news

SARONNO – Oggi la giornata è in prevalenza poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse al mattino e senza piogge previste. La temperatura massima registrata è di 32°C, mentre la minima è di 24°C, con lo zero termico che si attesta a 4451 metri. I venti sono deboli e provengono da Est-Sudest sia al mattino che al pomeriggio. Secondo 3BMeteo, sono previste allerte per afa.

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico, su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure, la giornata è in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino; su Prealpi occidentali e Prealpi orientali, nubi sparse si alternano a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Orobie, nubi sparse si alternano a schiarite per l’intera giornata; sulle Alpi Retiche, nubi sparse si alternano a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. I venti sono deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-occidentali, e lo zero termico è intorno ai 4400 metri.