Città

SARONNO – “Rammarica dover discutere di un tema che riguarda la città senza poter sentire l’opinione di chi la pensa in maniera diversa dalla tua, senza poter argomentare il tuo ed il suo punto di vista. Alla città serve abbastanza poco sentire una sola campana”.

Inizia così la nota del consigliere comunale Francesco Licata, capogruppo del Pd, che commenta la scelte delle minoranze di disertare l’ultimo consiglio comunale “come segno concreto di protesta contro la mancanza di trasparenza e il mancato rispetto delle regole dell’assemblea civica”.

“Ciò è purtroppo quanto successo martedì sera in consiglio comunale e chi ci ha rimesso sono stati tutti quei cittadini ed elettori che si sono trovati improvvisamente senza una voce ed una rappresentanza, vista la assenza delle opposizioni.

Sulla causa presunta, ovvero la mancanza di tempo per esaminare i punti in odg (vista la convocazione della commissione a ridosso del consiglio comunale), sarebbe positivo poter trovare in futuro una soluzione, ma è necessario che questa la si voglia trovare da ambo le parti.

Licata entra poi nello specifico: “Non mi attacco, né mi sono mai attaccato ai regolamenti, perché sono sempre stato convinto che questi debbano essere uno strumento e non il fine ultimo, ma che piaccia o no le delibere devono essere depositate prima di poterle discutere e queste per essere redatto e approntate richiedono tempo e uno sforzo da parte di più persone. Se queste vengono depositate 7 giorni prima del consiglio allora delle due l’una: o si fa la commissione il giorno dopo il deposito oppure (scelta per la quale ho, come Presidente optato) si lascia qualche giorno per esaminare i documenti. Questo e solo questo è il solco all’interno del quale ci su può muovere e invece di disertare i consigli comunali, sarebbe utile giungere a questo chiarimento. Per quello che mi riguarda sono come sempre disposto alla condivisione per raggiungere la soluzione, ma per fare ciò è indispensabile essere in due, entrambe le parti”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti