SARONNO – Armati di coltellini l’hanno accerchiato e gli hanno preso la collana che aveva al collo prima di dileguarsi di corsa per le vie del centro.

E’ la disavventura di cui è stato vittima un 19enne saronnese nella serata di martedì. E’ successo martedì 16 luglio intorno alle 22,15 mentre il giovane stava camminando in piazza De Gasperi. All’improvviso si trovato davanti a tre giovani. L’hanno circondato tutti armati di coltellino. L’hanno minacciato e gli hanno strappato la collana prima di scappare via. Il ragazzo ha allertato le forze dell’ordine e ieri mattina ha presentato una denuncia sull’accaduto alla stazione cittadina dei carabinieri.

Purtroppo non è una novità in città: durante la notte bianca, sabato 13 luglio, un’anziano è stato preso di mira da alcuni ragazzi che gli hanno strappato la collana e l’han fatto cadere a terra. L’uomo ha allertato la polizia locale ma ha rifiutato il soccorso sanitario perchè proprio come il ragazzo era illeso.

Settimana scorsa ad essere state prese mira erano state alcune studentesse che si sono trovate con le bici depredate mentre di concedevano un gelato in centro.

