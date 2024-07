Città

SARONNO – Il parcheggio di piazza Repubblica, quello davanti al Municipio, si sdoppia, si digitalizza e diventa tutto a pagamento. Queste le novità, insieme al cambio delle regole della sosta nel comparto e alla perdita di 20 stalli, presentate stamattina, giovedì 18 luglio, dall’Amministrazione: “E’ un provvedimento che si inserisce nel concetto di Smartcity che stiamo portando avanti in tanti punti della città a partire da piazza Libertà” ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi presente con l’assessore alla Mobilità Franco Casali che ha spiegato come il progetto di modifica della sosta sia iniziato con le novità nell’area di sosta di via Parini.

Ad entrare nel concreto il presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo: “Il progetto va nella direzione di risolvere delle criticità dell’area di sosta ponendo delle soluzioni per superarle. Nel dettaglio la criticità principale è l’accesso unico che crea diverse occasioni di conflitto tra le auto con rischi per i pedoni. Sono quotidiane le occasioni di pericolo. Questo intervento vuole anche avere un intervento preventivo evitando attese, code e anche piccoli incidenti.Creeremo anche dei percorsi pedonali sicuri e protetti”.

In sostanza si divide il parcheggio con una separazione fisica tra due aree chiamate Nord e Sud. Ci sarà una barriera fisica sotto forma di aiuola: l’attuale ingresso servirà solo il parcheggio nord e sarà realizzato, sempre su via Cesati, un secondo ingresso per quello sud. “L’aspetto focale é che – continua Insinnamo – ci sarà un sistema digitale che informerà gli automobilisti sugli spazi liberi. Ci sarà una sensoristica che consentirà di avere un’informazione puntuale e precisa sul numero dei parcheggi dei posti liberi in ognuno dei due parcheggi”.

“Su ogni stallo ci sarà un sensore, una boa collegata al sistema in digitale: dopo aver parcheggiato l’automobilista dovrà recarsi al parcometro e inserendo targa e numero di stallo di riferimento”. Chi usa l’app Easypark per la sosta potrà usare semplicemente quella inserendo il numero dello stallo.

Tutti gli stalli dei due parcheggi saranno a pagamento: “Il progetto si inserisce in un ripensamento della sosta con riordino e riorganizzazione. Recupereremo la zona disco convertendo in bianco nelle aree limitrofe via Cesati, via Maestri del Lavoro e via Milano. E’ a saldo zero: semplicemente razionalizziamo la sosta mettendo quella a pagamento in piazza Repubblica”. Con questo progetto si perdono 19 parcheggi ma restano invariati gli stalli rosa, i riservati e diminuirà di uno quelli elettrici: “Abbiamo ripensato a tutto il quartiere semplicemente concentrando tutti quelli a pagamento in piazza Repubblica”

Il cantiere, tra via Cesate e piazza Repubblica, si aprirà lunedì 22 luglio e sarà attivo per tutto agosto (meteo permettendo) realizzando prima il parcheggio nord poi quello sud.

