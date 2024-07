Groane

SOLARO – Proseguono i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in piazza San Pietro, che collegherà il tracciato di via San Quirico alla rete di ciclabili del Parco delle Groane.

Il percorso servirà anche da collegamento per le fermate del trasporto pubblico. L’obiettivo di questi lavori è incrementare i percorsi dedicati alle biciclette e agevolare l’utilizzo della mobilità dolce, sia all’interno del paese che per gli spostamenti nei paesi vicini. Proseguono dunque gli interventi sul territorio per la messa in sicurezza della rete stradale pensando anche a chi va a piedi ed in bicicletta, con la “regia” dell’Amministrazione comunale del sindaco Nilde Moretti e della sua Giunta civica.

(foto dal profilo Facebook del comune di Solaro)

