TRADATE – Lavori in corso sulla Sp 46 “della Valle dell’Olona” nei comuni di Venegono Inferiore e Tradate verrà introdotto un limite di velocità massima di 30 chilometri orari e un senso unico alternato, regolato da movieri o da un impianto semaforico.

Queste misure saranno in vigore dal km 6+600 al km 7+100 per tutta la durata dei lavori, che si stima sarà di circa 180 giorni, per effettuare le opere necessarie alla realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale via Manzoni-via XI Febbraio nei comuni di Venegono Inferiore e Tradate.

Si tratta di un progetto molto atteso per mettere in sicurezza, per bici e pedoni, una direttrice di marcia sempre molto trafficata.

