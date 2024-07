Città

SARONNO – “Con un tempismo degno di un orologio rotto, l’amministrazione comunale ha finalmente deciso di togliere l’obbligo del disco orario dal parcheggio di via Parini. Questa brillante mossa arriva dopo la strampalata decisione di gennaio di limitare la sosta a solo due ore e che ha suscitato una valanga di critiche e proteste da parte dei cittadini. Chi l’avrebbe mai detto che costringere gli ospiti della piscina comunale a spostare l’auto ogni due ore, magari in ciabatte e pareo, non sarebbe stata un’idea geniale?”.

Inizia così la nota del consigliere comunale della Lega Claudio Sala che commenta l’ordinanza con cui l’Amministrazione ha eliminato per luglio e agosto la sosta col disco orario in via Parini per i mesi di luglio ed agosto per favorire gli utenti dell’estivo della piscina comunale.

“Pare che, dopo mesi di riflessioni, l’amministrazione si sia resa conto che durante la stagione estiva, è impensabile mantenere una limitazione del genere. Forse si sono accorti che la gente preferisce migrare verso altri lidi dove la sosta è consentita per tutta la giornata, senza il terrore costante di una multa.

Ci chiediamo con sincera curiosità: perché questa illuminazione è arrivata solo a metà luglio e non prima? Forse il cambiamento climatico che ha fatto tardare l’arrivo della bella stagione, ha rallentato il processo decisionale, o forse ammettere un errore è davvero così difficile, soprattutto per l’autoproclamata amministrazione dei migliori. Di certo, non si può negare che fossero stati avvisati per tempo sulle problematiche che sarebbero derivate dall’introduzione del disco orario durante l’estate.

Adesso ci auguriamo che l’amministrazione si adoperi per informare al meglio i cittadini saronnesi e quelli dei paesi limitrofi su questo cambiamento. Magari con un pizzico di ironia, dato che ormai la questione è diventata quasi una barzelletta. Cari amministratori, la prossima volta magari fate un giro in ciabatte e pareo prima di prendere certe decisioni. Potrebbe essere un’esperienza rivelatrice!”.

