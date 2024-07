Comasco

ROVELLO PORRO – Il Comune di Rovello Porro informa che oggi, “venerdì 19 luglio verranno effettuati lavori di manutenzione nelle aree verdi del cimitero comunale”.

Rilevano i responsabili dell’ente locale: “Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione”. Gli interventi verranno eseguiti con la maggior celerità possibile, al fine di creare pochi o nessun disagi ai visitwtori del luogo ovvero a chi si reci al campo santo del paese per una visita.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una immagine del cimitero di Rovello Porro. Nella struttura oggi verranno eseguite una serie di opere di carattere manutentivo; lo ha comunicato l’Amministrazione civica rovellese. Infatti venerdì 19 luglio verranno effettuati lavori di manutenzione nelle aree verdi del cimitero comunale)

19072024