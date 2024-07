Città

SARONNO – Temporali in arrivo nel Varesotto. La Protezione civile ha emesso un’allerta in codice giallo per il pomeriggio di venerdì 19 luglio, in particolare per l’area prealpina.

“Per la giornata di venerdì 19 luglio – si legge nel bollettino – è prevista una temporanea accentuazione dell’instabilità tra il tardo mattino e la serata dove saranno possibili rovesci sparsi sul territorio regionale, anche a carattere temporalesco. Dalla tarda mattinata attesi isolati fenomeni a partire dalle zone prealpine, più frequenti nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine e tendenti ad interessare anche la pianura e l’Appennino, con probabilità crescente col progredire del pomeriggio”.

La situazione viene monitorata attentamente, anche se al momento i fenomeni attesi non dovrebbero essere particolarmente violenti, almeno su larga scala: “La scarsa mobilità dei nuclei temporaleschi che si andranno a sviluppare potrà portare a punte locali di pioggia superiori ai 50 mm, mentre a livello areale sono attesi accumuli contenuti su tutti i settori. Gli eventi convettivi interesseranno dal primo pomeriggio alla prima serata Alpi e Prealpi, mentre da metà pomeriggio alle prime ore dopo la mezzanotte la fascia di pianura”.

