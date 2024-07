Basket

SARONNO – L’Az Pneumatica Robur Saronno annuncia il primo acquisto del nuovo anno, si tratta di Giacomo Maspero, ala di 203 cm, nato il 31 dicembre 1992.

Nell’ultimo triennio ha collezionato cifre di tutto rispetto all’Aurora Desio, contribuendo alla salvezza della squadra brianzola nello scorso campionato di Serie B Nazionale Old wild west, e ad Olginate; in carriera vanta invece numerose esperienze in Serie A2 con Ravenna, San Severo, Verona, Jesi e Recanati, ma anche a Brescia, Treviglio e Sangiorgese. Ancora prima gli esordi in Lega Basket con la Pallacanestro Cantù, settore giovanile di provenienza.

Dice Ezio Vaghi, presidente Az pneumatica Robur Saronno: «Con Giacomo abbiamo trovato immediatamente sintonia e un accordo che ci permette di aggiungere al roster della scorsa stagione, in gran parte riconfermato, un giocatore di grande esperienza e sicuro affidamento. Inoltre troviamo un ragazzo assolutamente disponibile e pronto a calarsi nella nostra realtà. Per noi sarà un campionato difficile, la prima volta al terzo livello dei tornei nazionali, ma intendiamo affrontarlo con lo stesso spirito di sempre, la voglia di dar battaglia e di portare la nostra pallacanestro e la nostra società in tutta Italia».

Giacomo Maspero, giocatore Az Pneumatica Robur Saronno: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società per avermi cercato e voluto – dice il giocatore – Appena ho ricevuto la chiamata, non ho esitato a rispondere positivamente. Inizia una nuova avventura per tutti e penso che il campionato di Serie B Nazionale sia anche un premio per i ragazzi che hanno conquistato la promozione”.

Prosegue Maspero: “Sarà sicuramente un’annata impegnativa, ho parlato con coach Gambaro e sappiamo entrambi, per le nostre precedenti esperienze, che sarà una bella battaglia raggiungere il traguardo della salvezza. Ci poniamo al torneo come novità assoluta e proveremo a trarre vantaggio da un approccio a fari spenti. Magari alcuni dei miei nuovi compagni non sono molto conosciuti, ma devo dire che vedendoli in campo nei primissimi allenamenti ho subito notato che vanno davvero molto forte. Il gruppo è giovane e affamato, con tanta voglia di dimostrare di poterci stare a questo livello; per me è molto motivante vedere tutti così carichi. Penso che essere una squadra costruita a km zero ci potrà anche darà qualcosa in più in termini di agonismo e impegno per la maglia. Io cercherò di portare esperienza e tutto l’agonismo che ho già testato nei livelli superiori. Sono a piena disposizione del coach e del gruppo. Il primo obiettivo della stagione è non partire mai battuti e tirare fuori gli attributi per dimostrare a tutti che siamo all’altezza e che la società fa bene a credere in noi”.

