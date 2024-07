Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Come ormai da tradizione, in arrivo grandi festeggiamenti a Caronno per la Cooperativa Sant’Alessandro, nata quasi 100 anni fa. La cooperativa, la cui prima pietra è stata posata nel lontano 1925, ad oggi vanta ben 100 soci ed è da moltissimi anni il centro di ritrovo per numerosi caronnesi.

Il consiglio direttivo, da ormai quattro anni, ha deciso di celebrare la nascita e la stabilità della cooperativa con l’organizzazione della “Festa d’estate“, un’occasione per aprire le porte di questa realtà all’intera comunità. L’evento quest’anno è previsto per venerdì 19 luglio, alle 19.30. La serata, ospitata dal bar edicola Pertusella (detto “Da Mario”), vedrà l’esibizione della Roxy Band, che allieterà i presenti con ottima musica dal vivo.

Per le prenotazioni contattare il numero 3517678699. Il costo di partecipazione è di 20 euro e comprende pizza, bibita e caffè (oltre che l’esibizione dal vivo).

