CARONNO PERTUSELLA – Il maltempo che oggi, venerdì 19 luglio, si è abbattuto sulla Lombardia dopo le temperature record degli ultimi giorni ha avuto pesanti conseguenze nel comune di Caronno Pertusella. A partire dalle 18 una tromba d’aria si è registrata sul territorio comuni. Un fenomeno fortemente localizzato tanto che nei comuni limitrofi, da Solaro a Saronno, si sono visti sono temporali con pioggia e vento ma a Caronno la perturbazione è stata molto intensa.

La mobilitazione è stata immediata con la guida del vicesindaco Cinzia Banfi, i vigili del fuoco, la protezione civile e il gruppo alpini mentre il primo cittadino Marco Giudici, fuori Caronno, ha seguito l’evolversi della situazione in tempo reale. “Sono in contatto in tempo reale – ha spiegato Giudici – con protezione civile e il vicesindaco che sono sui luoghi in cui si sono registrati problemi e si sono attivati subito”.

Da una prima conta dei danni risultano cadute tre piante d’alto fusto: una in via Bainsizza dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, una in via Respighi dove sono intervenuti gli alpini e una all’interno del parco della Resistenza. In via Bainsizza la pianta ha invaso tutta la carreggiata e quindi si consiglia di evitare di transitare. Segnalati anche alcuni allagamenti in cantine e cortili alla Bariola.

