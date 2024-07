ilSaronnese

CISLAGO – Questa sera si terrà alle 21.45 all’Azienda agricola La Vigna in via Al Ponte nuovo, l’iniziativa ambientale “Rugareto di notte”, un occasione d’incontro per ragazzi, famiglie e associazioni.

l’evento sarà gratuito e prevedrà un tour del bosco di circa 4,5 chilometri, sarà obbligatoria una torcia per tutti, e i minorenni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati, seguirà uno spettacolo musicale a cura di Egidio Minorini.

Durante l’evento saranno messe in vendita le magliette celebrative dell’evento; in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al prossimo venerdì.

