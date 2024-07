Città

SARONNO/SARONNESE – Tanti eventi da vivere tra degustazioni e musica dal vivo a Rovellasca, cucina romana e birra artigianale in pieno a Saronno e tante attività per i più piccoli e per gli over 18.

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio

ROVELLASCA – Un intero week end di divertimento con “Luna Park Street Food” nel centrale parco Burghè con degustazioni, musica e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

SARONNO – Nella location storica di villa Gianetti arriva l’evento “Birra&Carbonara – Sagra della cucina romanesca”: degustazioni di cibo, birre artigianali e musica dal vivo. Informazioni al sito internet www.paneliquido.it.

Venerdì 19 luglio

SARONNO – Alle 21.30, nell’arena di Casa Morandi in viale Santuario (in foto), proiezione del film “Past Lives” in occasione di “Cinema sotto le stelle 2024”. Informazioni www.cinemasaronno.it.

Sabato 20 luglio

SOLARO – Alle 10, al parco Vita di Borromeo d’Adda, “Castello di Sabbia”: attività per bambini dai 4 ai 10 anni. Info al numero 0296984399.

CISLAGO – Alle 10.30, alla biblioteca civica di via Magenta 106, torna l’appuntamento con “Piccoli lettori forti”: letture per bambini dai 3 ai 6 anni a cura delle volontarie della biblioteca. Dettagli al sito internet www.comune.cislago.va.it.

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, in piazza Biraghi, concerto con i “Lassa sta i fastidi”: omaggio ai cantautori milanesi. Info al sito web www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

SARONNO – Alle 21, nel cortile di Casa Morandi di viale Santuario, “Storie di Cortile”: serata musicale dialettale con Alberto Morselli voce storica dei Modena City Ramblers. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca comunale di via Edmondo De Amicis, Let’s Play”: giochi di ruolo e giochi in scatola per over 18. Informazioni all’e-mail [email protected].

Domenica 21 luglio

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30 in piazza del Mercato, torna il consueto appuntamento mensile con il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

MILANO – Al museo Wow di viale Campania 12, “Lady Oscar 1979-2024”: mostra ufficiale in occasione del 45° anniversario delle serie animata. Informazioni al sito internet www.museowow.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito