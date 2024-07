Città

SARONNO – Black-out informatico: sta riguardando tutto il mondo, tra l’altro nel settore bancario, dei media (l’edizione inglese di Sky news è “oscurata”) ed aereo ma per ora gli effetti a Saronno sono limitati, e circoscritti al settore privato. In Municipio ed al comando di polizia locale per il momento risulta che tutto proceda regolarmente, agli sportelli e negli uffici.

Si ha invece notizia che attività private siano state fermate dal black-out o funzionino solo parzialmente per quanto concerne i collegamenti e l’operatività su server esterni.

I malfunzionamenti informatici stanno riguardando le piattaforme Microsoft: sarebbe stato un antivirus a mandare in crash il sistema a seguito di un aggiornamento. Il down informatico ha colpito anche i computer delle Olimpiadi di Parigi.

Le società informatiche, ad iniziare da Microsoft, sono al lavoro per mitigare e poi risolvere il problema, il prima possibile.

19072024