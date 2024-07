Città

SARONNO – Il parcheggio del Municipio si sdoppia, si digitalizza e diventa tutto a pagamento. E la zona disco si sposta…

Armati di coltellini l’hanno accerchiato e gli hanno preso la collana che aveva al collo prima di dileguarsi di corsa per le vie del centro. E’ la disavventura di cui è stato vittima un 19enne saronnese nella serata di martedì. E’ successo martedì 16 luglio intorno alle 22,15 mentre il giovane stava camminando in piazza De Gasperi.

Osa Saronno Libertas “ritiene necessario, al fine d’informare in primis i propri tesserati, esprimere pubblicamente il proprio punto di vista in merito a quanto recentemente stabilito dal Comune di Saronno con la delibera 144 del 4 luglio 2024 per l’utilizzo del Campo B allo stadio Colombo-Gianetti”.

