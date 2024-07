Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Un residente ha raccontato di aver visto una sorta di mulinello d’aria e poi il tetto è stato spazzato via ed è finito all’interno della recinzione della casa vicina. Coprendo una vettura in sosta.

E’ il danno del maltempo provocato a Ceriano Laghetto in via via Stra Meda, dove una copertura di lamiera si è sollevata dal tetto di un condominio di 4 piani ed è precipitata a terra nel cortile interno, colpendo delle auto dopo aver tranciato dei cavi della corrente.

Immediata la mobilitazione con i vigili del fuoco che si sono occupati di rimuovere la copertura divelta mentre la squadra della società elettrica si è occupata di ripristinare la fornitura all’arteria. Sul posto anche la protezione civile allertata dal consigliere delegato Massimo Fatiga e il vicesindaco Francesca Sulis che ha effettuato un sopralluogo.

Sono oltre 40 le richieste di intervento ricevute nell’arco di due ore dalle 17 alle 19 dalla sala operativa dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza, legati alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia. Problemi anche a Misinto e Lazzate per piante cadute.

