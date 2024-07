Softball

CASTIONS DI STRADA – In parte sotto l’acqua, stasera ai Mondiali di softball ultima partita dell’Italia, contro l’Australia, per definire il piazzamento delle due squadre. Avanti le azzurre alla prima ripresa, pari ospite alla sesta ripresa ed alla settimana il sorpasso malgrado la buona prova in pedana dall’ex saronnese Alice Nicolini, poi sostituita dalla saronnese Christina Toniolo e da Ilaria Cacciamani. Finale, dopo uno stop di una ventina di minuti per la forte pioggia, di 3-1 per l’Australia che dunque relega le italiane all’ottavo ed ultimo posto della classifica del torneo.

Oggi, per esigenze televisive, alle 11 Giappone-Canada 7-2 con la qualificazione delle nipponiche per la finale; alle 17.30 Usa-Paesi Bassi che ha sancito con un 7-0 il passaggio delle americane alla finalissima.

Per la parte bassa del tabellone, la Cina si è confermata rivelazione del torneo con la vittoria 4-1 su Porto Rico e la giovane lanciatrice delle asiatiche, Yina Chai (foto Wbsc, sotto) che con gli ulteriori otto inning disputati si è confermata come la pitcher che ha disputato, complessivamente e di gran lunga, più riprese di tutte le altre ai Mondiali. Mentre in sera c’è stata Italia-Australia 1-3.

Il programma di sabato

Sabato le finalissime. Per il terzo e quarto posto si sfidano alle 17.30 Canada e Paesi Bassi mentre alle 20.30 c’è Giappone-Usa per il titolo.

