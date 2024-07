Città

SARONNO – “Sembrava strano che quest’anno l’amministrazione Gilli/Airoldi non sorprendesse i cittadini con un’opera calata dall’alto nel bel mezzo dell’estate quando tutti si approcciano alle meritate vacanze e chi rimane non ha più la voglia né il tempo di commentare le genialità di questa amministrazione che ha affossato questa città”

Inizia così la nota di Novella Ciceroni presidente di Obiettivo Saronno sulla riqualificazione del parcheggio di piazza Repubblica

“Che necessità c’era di spendere soldi per rinnovare il parcheggio del Municipio, uno dei pochi ancora disponibili e utilizzato per chi si ferma a fare compere in città o banalmente per una passeggiata? La scusa é la sicurezza della viabilità, come se non ci fossero altri interventi prioritari da fare in merito, banalmente quelli evidenziati da questa stessa amministrazione nel Pgtu: è chiaro che Airoldi non ha rinunciato all’ennesima occasione per prenderci in giro”

L’operazione parcheggio del Municipio è stata decisa dalla sola Giunta, come prevede la disgraziata delibera di affidamento dei servizi a Saronno Servizi, arrivata in approvazione in consiglio comunale il 28 dicembre 2021 senza che la maggioranza di allora ne fosse minimamente a conoscenza e per la quale Obiettivo Saronno si astenne.

Questa geniale operazione, decisa e attuata senza l’approvazione del consiglio comunale, toglie al centro città 19 posti per il parcheggio delle automobili, motivo che contribuisce al “deserto” cittadino: perché ci si dovrebbe fermare a Saronno quando in un centro commerciale qualsiasi si trovano tutti servizi e i negozi senza dover pagare il parcheggio? Cosa rende attrattiva la nostra città ?

Ad oggi poco e niente e sempre di meno.

