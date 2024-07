Città

SARONNO – Sono 19 gli stalli che saranno “sacrificati” nella rivoluzione del parcheggio di piazza Repubblica per realizzare la divisione in due aree del parking riducendo il rischio incidenti e permettendo la digitalizzazione dell’area.

A dare i numeri dell’operazione è stata l’Amministrazione comunale che ieri mattina ha presentato il progetto in una conferenza stampa in Municipio. Il sindaco Augusto Airoldi, affiancato dal presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo, ha rimarcato come malgrado tutta l’area di sosta sarà a pagamento la trasformazione in zona disco degli altri stalli del quartiere di fatto renderà l’operazione a saldo zero.

Anche per questo è stata resa nota la tabella con i parcheggi disponibili tra via Cesati, via Milano, Piazza Maestri del Lavoro, piazza caduti di Nassirya, via IV novembre e ovviamente piazza Repubblica.

Il comparto ha al momento 256 parcheggi e al termine dei lavori, che inizieranno lunedì e si concluderanno a fine agosto daranno 237. Saranno eliminati 19 stalli di cui 4 liberi (ossia senza limiti di tempo), 5 zona disco e 9 riservati. Tra questi ultimi ci sono ad esempio gli stalli gialli nel parcheggio dedicati a dipendenti comunali e a tutti coloro che arrivano in municipio per incontrare l’amministrazione fornitori, addetti ai lavori, ospiti che se non troveranno posto dovranno posteggiare intorno al palazzo. Ad essere eliminato anche uno stallo dedicato alla ricarica elettrica.

Complessivamente quindi nel quartiere gli stalli a pagamento restano 86, spariscono i 4 liberi, calano da 118 a 113 quelli della zona disco. Restano invariati quelli per scarico scarico (4), quelli per disabili (8), quello rosa (1).

Ma quindi quanti parcheggi avrà la nuova piazza Repubblica? Ci saranno 128 parcheggi di cui 86 a pagamento, 16 riservati, 6 disabili, 2 per l’elettrico e uno di cortesia. Nella parte nord, che corrisponde all’attuale a pagamento, ci saranno complessivamente 45 parcheggi e nella parte sud saranno 83.

Dei 19 stalli eliminati due si perderanno in via Milano e gli altri in piazza Repubblica 9 nell’area nord per l’adeguamento della nuova viabilità e il cambio di senso di marcia e 8 in quella sud per la creazione dei nuovi varchi su via Cesati.





Parcheggio Municipio: rendering e numeri della digitalizzazione con gli stalli solo blu

