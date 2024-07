Cronaca

SARONNO – Ha lavorato a Saronno fino al 2013 ma il suo ricordo è rimasto nei colleghi saronnesi che l’hanno ricordato ieri con le bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio a mezzogiorno. Il rifermento va a Nicola Lasalata il vigile del fuoco che con il collega Giuseppe Martino è morto mercoledì pomeriggio mentre spegnevano un vasto incendio che ha incenerito decine di ettari di vegetazione a Nova Siri in provincia di Matera. I due 45enni, in servizio nel distaccamento di Policoro, sono intervenuti insieme ai colleghi di due squadre.

Stavano mettendo in sicurezza un’abitazione in cui era stata segnalata una famiglia che non poteva allontanarsi per la presenza di un disabile a letto. Secondo una ricostruzione della dinamica, a causa delle fiamme altissime i due vigili del fuoco sono caduti in un canalone che stavano attraversando, senza avere la possibilità di poter trovare vie di fuga o di essere soccorsi.

Grande cordoglio e un affettuoso ricordo per il pompiere arriva anche da Saronno dove Lasalata aveva lavorato qualche anno nel turno B dopo il trasferimento da Legnano e prima di andare a prestare servizio in Puglia. Ieri bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio ha ricordato la sua morte in servizio e quella del collega

