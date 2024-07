Sport

SARONNO – Concluso il campionato europeo di tiro con l’arco a cavallo 2024. Dal 12 al 14 luglio, la cittadina di Pomaz, situata alle porte di Budapest, è stata il palcoscenico di una competizione equestre di alto livello che ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. Nello splendido centro ippico della Nemethy Academy, con giornate soleggiate e temperature torride, si sono svolte le gare che hanno visto Francia, Ungheria e Polonia dominare la scena.

La squadra francese si è confermata campione d’Europa per la terza volta consecutiva, dimostrando una superiorità indiscussa in ogni fase della competizione. L’Ungheria ha conquistato un meritatissimo secondo posto, mentre la Polonia ha completato il podio con una prestazione solida.

L’Italia ha concluso la competizione all’ottavo posto, un risultato atteso alla vigilia e frutto di una prova collettiva di alto livello. Ogni atleta del team ha contribuito con impegno e determinazione, dimostrando il valore della squadra in un contesto europeo estremamente competitivo.

Nella categoria senior, il campione del mondo in carica, il francese Raphael Malet, ha confermato il suo talento vincendo la classifica individuale. Sul podio, insieme a lui, sono saliti il connazionale Gaetan Blot e l’atleta di casa, Levente Maucha. L’italiano Alessandro de Santis della Francesina di Saronno, unico azzurro in gara nella categoria, si è piazzato all’undicesimo posto, un risultato rispettabile dato il livello degli

avversari.

Tra i giovani talenti della categoria young rider, Silvia Fagioli e Giacomo Grego della Francesina di Saronno hanno ottenuto rispettivamente il sesto e il nono posto. Il titolo di campione europeo è andato all’olandese Siem Budding, già riconosciuto come stella di livello mondiale. Nella categoria junior, Sara Insinnamo della Francesina di Saronno ha chiuso al tredicesimo posto in una gara dominata dalla fenomenale francese Chloè Simons, capace di competere alla pari con i migliori al mondo nella classifica assoluta.

Le tre giornate di gara sono state caratterizzate da un meteo favorevole e un’organizzazione impeccabile. Per la prima volta, l’evento è stato trasmesso in diretta su YouTube grazie a una troupe professionale che ha utilizzato mezzi tecnologici avanzati per rendere fruibile e comprensibile un evento sportivo così particolare e complesso. Per rivivere le emozioni della competizione, è possibile accedere alle registrazioni delle dirette dei tre giorni tramite i seguenti link:

Giorno 1 Tower90: https://www.youtube.com/live/Pv6pZTN2KXk

Giorno 2 Raid234: https://www.youtube.com/live/oQpBL2M-vQM

Giorno 3 Hunt: https://www.youtube.com/live/TK9386sIN_0

A questo link sono disponibili tutti i punteggi e classifiche delle gare: https://ihaa.eu/#RankingListPanel/880

La competizione ha celebrato il talento e la determinazione dei migliori atleti europei, oltre che ad aver offerto uno spettacolo avvincente per tutti gli appassionati della specialità.

(foto dell’evento)

