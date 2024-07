ilSaronnese

UBOLDO – Questa sera alle 18.30 al Centro Sportivo di Uboldo, il gestore incaricato, ossia la polisportiva Rugbio, continua con le iniziative di scambio culturale e dibattito, sarà infatti ospitato Moni Ovadia, che presenterà una riflessione dal titolo “Carta bianca Palestina – dalle origini del sionismo al conflitto attuale”.

Ovadia inaugurerà anche la mostra del fotografo palestinese Zaanoun Mohamed, testimone della guerra a Gaza. L’iniziativa si inserisce in un ciclo d’incontri promosso da Alessandro Acito e “Libero laboratorio in pensiero Libero”, presente in varie località italiane.

