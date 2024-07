news

WienerAI, il progetto che mescola la cultura meme e le tecnologie alimentate da intelligenza artificiale, annuncia che la prevendita terminerà alla fine di luglio. Negli ultimi mesi il progetto ha visto una crescita esponenziale, attirando l’attenzione degli investitori che cercano potenziali ritorni tramite meme coin che puntino ad avere alta utilità.

Sotto questo punto di vista, WienerAI si rivela concettualmente entusiasmante. La meme coin non solo è dotata di una mascotte adorabile, un bassotto cibernetico, ma le funzionalità del bot, che permetterà di semplificare il trading, sono un vero e proprio punto di svolta nel segmento.

WienerAI is about to take off! Get ready for a new era in AI-powered trading 🌭🚀 pic.twitter.com/jnw52GIQjc — WienerAI (@WienerDogAI) July 15, 2024

Mancano meno di due settimane alla fine della prevendita che si concluderà il 31 luglio e quindi c’è ormai poco tempo per partecipare al progetto. Il costo di un token WAI è di 0,00073$ e questi sono acquistabili tramite ETH, BNB, USDT e carta di credito dopo aver collegato il proprio wallet compatibile.

Il prossimo passo di WienerAI

Al termine della prevendita, attesa dai trader che hanno investito nel progetto, il passo successivo di WienerAI sarà quello della quotazione del token sugli exchange principali. Questo avvenimento, nello specifico, potrà aumentarne significativamente il prezzo. Sono molti gli analisti che prevedono un successo 100x per questo token dal momento che unisce due dei trend più popolari del 2024: la cultura meme e le intelligenze artificiali.

Non si è dovuto attendere molto prima che venisse realizzata una meme coin in grado di sfruttare le potenzialità di un’intelligenza artificiale e WAI è un vero e proprio apripista in questo settore. Pur non essendo l’unica criptovaluta che punta all’integrazione di una IA, è palese come queste siano sempre più centrali nel discorso. Basti pensare ai token come Render, Near Protocol e Artificial Superintelligence Alliance, che hanno visto rispettivamente incrementi del 34,94%, 33,4% e 69,49% dall’inizio dell’anno.

Queste ultime, però, non rientrano nel segmento delle meme coin, quindi WAI può essere considerata di fatto la prima meme coin a sfruttare la IA. Tale elemento, da solo, potrebbe decretarne il successo, superando potenzialmente i risultati ottenuti da meme coin famose come PEPE. La capitalizzazione di mercato del segmento è di 51 miliardi di dollari, in forte ripresa rispetto all’inizio problematico di luglio, che aveva visto tutte le criptovalute in una contrazione al ribasso.

Un bot di trading che semplificherà le operazioni

Il motivo principale per cui il sentimento nei confronti di WienerAI è così positivo, però, è nella sua tecnologia. Seguire attivamente il mercato delle criptovalute sta diventando sempre più difficile e molti trader si lasciano sfuggire le occasioni per ottenere guadagni da progetti interessanti.

WienerAI, in sostanza, aiuterà gli investitori con la sua intelligenza artificiale in grado di prevedere i trend del mercato delle criptovalute. Non saranno solo gli esperti a beneficiarne, ma anche i trader meno scafati. Inoltre, l’utilizzo sarà quanto più semplice possibile, permettendo di interagire con l’IA tramite chatbot, molto similmente a quanto accade già con ChatGPT, per fare un esempio.

Il bot fornirà dei setup di trading analizzando il mercato e consigliando anche i migliori exchange decentralizzati su cui eseguire le proprie operazioni. Sulla pagina ufficiale X di WienerAI è stata pubblicata un’anteprima dell’interfaccia, quindi è possibile già dare uno sguardo a come apparirà il chatbot nella sua versione iniziale per il pubblico:

Consider WienerAI the ChatGPT of crypto. Not only will the Bot find winning trades with unrivaled accuracy and give meaningful reasoning for its suggestions, but WienerAI is Swap-Enabled–meaning you don’t have to leave the App to place your trades. (3/4) pic.twitter.com/5HFpCmVOHh — WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

Tra i vantaggi c’è ovviamente anche l’alta adattabilità della tecnologia utilizzata, che può quindi evolvere continuamente per andare incontro alle costanti evoluzioni del mercato. Inoltre, i trader potranno effettuare le operazioni direttamente dall’interfaccia a costo zero.

WienerAI è una meme coin dall’elevata potenzialità, riconosciuta anche da YouTuber come ClayBro, che ne ha recentemente parlato in dettaglio sul proprio canale.

Sebbene la presale sia in fase di conclusione, è ancora possibile partecipare, almeno fino alla fine di luglio. Piazzando i token acquistati in staking c’è ancora modo di accumulare più token e massimizzare i ritorni. Infatti, le ricompense stimate sono del 150%, una APY ancora interessante.

