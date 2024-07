iltra2

TRADATE – Entusiasmo, passione e competenza sono stati gli ingredienti perfetti per il workshop “Steam in progress” che si è tenuto negli scorsi giorni al Centro didattico scientifico ed eco-planetario del Parco Pineta, situato in via ai Ronchi a Tradate.

Il workshop ha attirato numerosi partecipanti desiderosi di approfondire le loro conoscenze fra arts integration, didattica Steam e de-composizione. Grazie alla competenza degli organizzatori e all’entusiasmo dei partecipanti, l’evento è stato un grande successo, contribuendo a stimolare l’interesse per le materie scientifiche e tecnologiche.

Il Centro didattico scientifico ed eco-planetario del Parco Pineta continua così a rappresentare un punto di riferimento importante per la comunità, offrendo opportunità educative di alta qualità in un contesto naturale e accogliente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un momento del laboratorio che si è tenuto al centro didattico scientifico del Parco Pineta a Tradate)

18072024