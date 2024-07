ilSaronnese

GERENZANO – In occasione del mese dedicato all’Alzheimer, le Comunità Amiche delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago organizzano il mercatino di artigianato “Ricordi in fiera”. L’iniziativa si svolgerà domenica 22 settembre dalle 10:00 alle 18:30 nell’area all’aperto di Villaggio Amico a Gerenzano e vedrà il coinvolgimento degli artigiani del territorio ma anche degli ospiti della Rsa, del Nucleo Alzheimer e del Cdd di Villaggio Amico.

Il mercatino è organizzato in collaborazione con Fiera Artigiani, community di artigiani della Lombardia, e patrocinato dai Comuni di Gerenzano e Cislago, entrambi diventati Comunità Amiche delle persone con demenza proprio grazie all’impegno sul tema e alla volontà di rendere quanto più inclusivo possibile il territorio e le istituzioni nei confronti delle persone con demenza.

Le tante attività organizzate nel corso della giornata avranno come filo conduttore i ricordi, la sensibilizzazione sul tema della demenza e la condivisione di un momento di socializzazione che coinvolge persone affette da demenza, i loro familiari e tutta la cittadinanza. Gli artigiani locali avranno la possibilità di esporre e vendere i propri manufatti e oggetti vintage; anche gli ospiti della residenza sanitaria e i ragazzi del centro diurno disabili metteranno in mostra le opere da loro realizzate. Sarà allestito un banchetto informativo sulla demenza e verrà organizzato un laboratorio creativo a tema aperto a tutti i visitatori.

“Il nostro desiderio è quello di creare un evento per le persone con demenza e i loro familiari, condiviso con la cittadinanza e facilmente accessibile anche agli ospiti della Rsa e del Nucleo Alzheimer. – ha commentato Marina Indino, Referente della Comunità Amica delle persone con demenza di Gerenzano e Direttore generale di Villaggio Amico – È un’occasione di confronto e sinergia tra territorio, istituzioni e familiari per aumentare la consapevolezza e la conoscenza della demenza, con l’obiettivo di raggiungere più persone possibili, ricreando una situazione di normale quotidianità e convivialità come il mercatino”.

