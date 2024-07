Eventi

CARONNO PERTUSELLA – In arrivo nel weekend un altro appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Caronno, con la collaborazione di Auser e il patrocinio del Comune. Domenica 21 luglio infatti, Parco della Resistenza (via Avogadro) fungerà da palcoscenico per “Musical Night“, evento interamente dedicato ai musical che hanno fatto la storia, tutti accomunati da un unico grande filo conduttore: l’inclusività.

La serata avrà inizio dalle 19.30 con l’apertura della cucina, che proporrà al pubblico un menù fisso tutto a tema americano (per omaggiare i grandi musical di broadway): hamburger, hot dog e patatine. Dalle 21 inizierà lo spettacolo vero e proprio, che vedrà l’esibizione dei Performania (Ettore Colombo, Valentina Colombo, Anna Maria Banfi, come esecutori, e Carlo Colombo al mixer), famiglia di musicisti che accompagnerà il pubblico in un viaggio all’insegna di musica, divertimento, ma anche cultura.

Lo spettacolo costituirà anche un’occasione per mettere alla prova il proprio inglese: durante la performance, sempre in maniera leggera e spensierata, ci si soffermerà a riflettere su frasi e parole di questi musical in lingua inglese, in modo tale da comprenderne più specificatamente il significato. Numerosissimi gli spettacoli, da Broadway al West End, che verranno omaggiati: The Show Libretto, La Bella e la Bestia, Chicago, Mamma Mia!, Moulin Rouge, The Blues Brothers, Hairspray, Jesus Christ Superstar, The Greatest Showman, Hair, Wicked, Il Mago di Oz, Les Miserables, Il Re Leone, We Will Rock You, Dear Evans Hansen, Porgy and the Bess, School of Rock, The Who’s Tommy, Dirty Dancing.

Le storie raccontate nel corso della serata saranno tutte accomunate dalla presenza di personaggi in cerca della propria identità, all’interno di un mondo che li rifiuta. Il pubblico infatti assisterà alla rivincita degli esclusi e degli emarginati, narrata attraverso storie popolari e accattivanti. I temi di integrazione e inclusività rappresentano il filo rosso degli ultimi appuntamenti organizzati dalla Pro Loco di Caronno, come “Beatles in London” (sempre con i Performania) e l’incontro con l’autore Mario Alzati. Pro Loco di Caronno, con la presidente Claudia Debellini, ha lavorato e lavora tutta l’estate per promuovere tante attività e favorire lo stare insieme della comunità.

Per maggiori informazioni contattare il numero 3483218427 o l’indirizzo email www.prolococaronnopertusella.it.

(foto d’archivio)

