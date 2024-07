Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Nel parcheggio di un supermercato della periferia di Caronno Pertusella l’altro giorno qualcuno ha tagliato lo pneumatico dell’auto di un cliente, posteggiata vicino all’ingresso del punto vendita, “e mentre cerchi di sostituirlo ti svuotano quello che hai nell’abitaco: cellulari, borse, portafogli, occhial; è successo l’sltra sera ad un mio caro!” La segnalazione viene da un cittadino che fa riferimento ad un tipo di episodi che non sono inediti nella zona.

Al malcapitato di turno non è rimasto altro che segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine con una denuncia contro ignoti, sono adesso in corso le indagini su quel che è successo. Da quantificare con precisione il valore della refurtiva, d’altronde sicuramente non trascurabile.

(foto archivio)

