SARONNO – Danni per il forte maltempo, a macchia di leopardo, che ha colpito ieri il Saronnese e zone limitrofe. Le aree più colpite sono state quelle di Ceriano Laghetto e Caronno Pertusella in località Bariola.

Ha lavorato a Saronno fino al 2013 ma il suo ricordo è rimasto nei colleghi saronnesi che l’hanno ricordato ieri con le bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio a mezzogiorno. Il rifermento va a Nicola Lasalata, il vigile del fuoco che con il collega Giuseppe Martino è morto mercoledì pomeriggio mentre spegnevano un vasto incendio che ha incenerito decine di ettari di vegetazione a Nova Siri in provincia di Matera.

Sono 3 le attività di Saronno riconosciute come storiche quest’anno da Regione Lombardia. La Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di ‘Attività Storica e di Tradizione’ ad altri 607 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Questa la suddivisione in base alle categorie: 311 negozi storici, 161 botteghe artigiane storiche, 135 locali storici. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche che ora comprende in totale 3.909 imprese.

Black-out informatico: sta riguardando tutto il mondo, tra l’altro nel settore bancario, dei media (l’edizione inglese di Sky news è “oscurata”) ed aereo ma per ora gli effetti a Saronno sono limitati, e circoscritti al settore privato. In Municipio ed al comando di polizia locale per il momento risulta che tutto proceda regolarmente, agli sportelli e negli uffici.

