ilSaronnese

CISLAGO – Domenica 14 luglio è stata inaugurata la panchina europea nel parco dell’Alpino di Solaro.

“Un nutrito gruppo di persone ha voluto partecipare e sentirsi parte di una comunità che, anche attraverso gesti simbolici, crede ai valori dell’Europa, alla solidarietà e collaborazione tra popoli e nazioni. Un simbolo che vuole essere momento di riflessione e monito affinché le parole si traducano in atti concreti, nella vita quotidiana, ma anche nelle istituzioni. Un simbolo per ricordarci che uniti si va avanti, insieme possiamo abbattere muri e combattere le ingiustizie” queste le parole di Cislago in Comune per l’inaugurazione della nuova panchina.

La lista civica ringrazia Cristina Maranesi, ideatrice del progetto, il consiglio comunale che ha approvato la mozione proposta dal gruppo, il comune e il sindaco per la disponibilità. Cislago in Comune ci tiene anche a ricordare chi materialmente ha aiutato ad effettuare il lavoro per la predisposizione della panchina e chi ha allestito l’area per rendere questo momento ancor più significativo.

QUI LA FOTOGALLERY

(foto dal profilo Facebook di Cislago in Comune)

