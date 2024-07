news

Pepe Unchained ($PEPU) sta cambiando completamente l’aspettativa dei trader nei confronti delle meme coin. Il settore delle criptovalute è in pieno boom, ma tutti gli occhi sono puntati su questo token che ha superato i 4,3 milioni di dollari in finanziamenti. Il suo successo continua a macinare record, grazie anche alla sua utilità e prospettiva futura.

Si tratta infatti della prima criptovaluta a tema Pepe con la propria blockchain Layer-2. La prevendita è ancora in corso, quindi la possibilità di ottenere ancor più finanziamenti è alta. Il prezzo del token è al momento di 0,0085277$. Costo che è destinato ad aumentare a step progressivi ed eventualmente crescere esponenzialmente al momento della quotazione sugli exchange principali.

Visita la presale di Pepe Unchained

Potenziale meme coin 100x? Il nuovo PEPE

Poter partecipare a un progetto con delle premesse così trasformative non è affare di tutti i giorni per i trader. Questo è senza dubbio uno dei motivi per cui la meme coin sta ottenendo risultati così interessanti. La prevendita sta ottenendo sempre più trazione grazie anche alla partecipazione della community di trader sul canale ufficiale Telegram e la pagina X del progetto. Sul social media sono stati raggiunti quasi 8.000 follower, un numero di sostenitori notevole per meme coin non ancora lanciate sul mercato.

Come già accennato, uno degli elementi che più attira l’attenzione è il fatto che Pepe Unchained sarà la prima meme coin a tema Pepe con una sua blockchain. Supportata quindi da una robusta Layer-2 che ne velocizzerà le transazioni e ridurrà notevolmente le commissioni tipicamente alte su Layer-1.

Il settore delle meme coin ha una capitalizzazione di mercato di 47 miliardi di dollari, mentre il segmento dei token Layer-2 ha un market cap di 18 miliardi di dollari. Combinando questi due valori otteniamo una capitalizzazione di mercato totale di oltre 60 miliardi di dollari. In sostanza, Pepe Unchained ha un potenziale di crescita elevato e non è un caso che il trend attuale sembri indicare che PEPU potrebbe raggiungere e superare il potenziale di PEPE, la meme coin originale del meme Pepe the Frog che ha visto un successo enorme negli scorsi mesi.

La Layer-2 e le trasformazioni che comporta

Le blockchain Layer-2 stanno davvero trasformando Ethereum. Quest’ultima era considerata la blockchain delle whale delle criptovalute con una singola transazione dal costo di svariate centinaia di dollari. Le cose però sono cambiate, soprattutto grazie all’implementazione della Layer-2, che ha reso le transazioni più veloci ed economiche. Tutti possono godere ora dell’ecosistema Ethereum con transazioni dal costo inferiore a un dollaro.

Le criptovalute che si basano su Layer-2 sono molte, tra queste troviamo Arbitrum (ARB), Optimism (OP) e Blast (BLAST). Per il mercato meme coin, però, mancava proprio una Layer-2 dedicata, ed è qui che entra in gioco Pepe Unchained con tutto il suo potenziale.

Dispone infatti di tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe da una Layer-2: velocità, sicurezza, bridge per Ethereum e ovviamente lo staking. Proprio grazie alle basse commissioni, Pepe Unchained può offrire ricompense più remunerative del solito. Al momento è possibile approfittare di APY del 434%.

Gli esperti parlano di un’esplosione di PEPU al listing

Gli analisti del settore e canali YouTube come quello di SAMU BIT hanno intravisto il potenziale di PEPU in tempi non sospetti, già durante una fase iniziale della raccolta fondi, quando il progetto aveva superato i 2 milioni di dollari in finanziamenti.

Con la prevendita che procede a gonfie vele, ci si può aspettare una bull run che spingerà il costo del token tanto da garantire guadagni 100x? Le premesse ci sono tutte e questa meme coin potrebbe arrivare proprio in un momento favorevole sul mercato, quando tutte le criptovalute stanno vivendo un periodo di positività, trainate anche da Bitcoin che ha un trend positivo a sette giorni, con incremento del 12% del suo valore. Tutti segnali, questi, che fanno presagire ottime condizioni per PEPU.

Al momento della quotazione sui principali CEX e DEX, Pepe Unchained potrebbe rivelare tutto il suo potenziale ed esplodere come una delle migliori meme coin del momento, divenendo di fatto il successore di PEPE.

Visita la presale di Pepe Unchained