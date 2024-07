Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno Servizi in merito alla digitalizzazione e riqualificazione del nuovo parcheggio di piazza Repubblica.

Nuovo sistema di parcheggi in piazza Repubblica e nelle vie adiacenti: da settembre scatta l’introduzione di tanta tecnologia con il mantenimento del medesimo rapporto tra stalli a disco orario e a pagamento.

Uno dei parcheggi più frequentati di Saronno per la sua vicinanza al Comune e al centro città sarà completamente riqualificato a cura di Saronno Servizi spa.

L’Amministrazione e la partecipata del Comune si sono dati sono l’obiettivo di renderlo più fruibile, efficiente e sicuro, sia per i pedoni, che per gli automobilisti che ogni giorno lo frequentano, nonché di razionalizzare la circolazione e la sosta al suo interno e nelle vie adiacenti. Le verifiche sul campo hanno, infatti, confermato la presenza di molte manovre conflittuali tra le auto che entrano, escono, e vi circolano in cerca di un parcheggio. Tutto ciò crea problemi di sicurezza, inefficienza, inquinamento e stress tutti i giorni per centinaia di utenti.

Il parcheggio sarà pertanto diviso in due aree separate, e con accessi separati: quella posta a Nord del Municipio e quella posta a Sud e sarà dotato di percorsi segnalati per i pedoni che vi transitano per accedere al Comune e che scendono o salgono dalle auto.

Il primo parcheggio avrà accesso ed uscita da via Cesati con senso di circolazione che diventerà antiorario per ridurre i rischi di collisione. Quello posto a sud, avrà invece due accessi, sempre da via Cesati, opportunamente separati per ingresso ed uscita. I parcheggi Nord e Sud saranno a loro volta fisicamente separati da un’aiuola verde.

La riqualificazione utilizza le tecnologie previste dallo Smart Parking, ovvero dei sensori di parcheggio per rilevare quali siano gli stalli occupati, controllarne il pagamento, e segnalare quelli liberi. Due appositi cartelli luminosi, posti in via Cesati, segnaleranno le disponibilità di posti per il parcheggio Nord e per quello Sud. Inoltre, prossimamente, un’App specifica guiderà l’automobilista verso il primo stallo libero, minimizzando i tempi di circolazione all’esterno e all’interno dei due parcheggi, e riducendo così code e ingorghi, stress, consumi ed inquinamento a beneficio dell’ambiente, della salute e del portafoglio dei cittadini.

L’intervento prevede che entrambi i parcheggi Nord e Sud siano a pagamento (attualmente lo è il solo parcheggio Nord), ma che la sosta in entrambi sia gratuita per la prima mezz’ora (oggi nel parcheggio Nord non c’è gratuità, ma si paga dal primo minuto).

Nel contempo, i parcheggi contigui delle vie Cesati, IV Novembre, Milano e piazza Nassirya, attualmente a pagamento, diventeranno gratuiti con sosta a tempo, così da garantire una disponibilità della sosta libera sostanzialmente invariata.

Diciannove stalli andranno persi per garantire più adeguate misure di sicurezza in entrambi i parcheggi.

I lavori, meteo permettendo, dureranno circa 45 giorni ad iniziare dal prossimo lunedì 22 luglio. Nelle prime settimane successive alla riapertura, addetti della Saronno Servizi presenti sul posto assisteranno gli utenti a familiarizzare con i nuovi parcometri.

