Città

SARONNO – Oggi, sabato 20 luglio, è prevista una modifica della viabilità in via Milano. A renderlo noto, nella giornata di ieri, con un breve post sulla pagina Facebook istituzionale, il comune.

Ecco l’informazione fornita agli automobilisti: “Nella mattinata di domani è in programma l’abbattimento di platani pericolosi posizionati all’ingresso del cimitero di via Milano, così come disposto da Regione Lombardia. Per consentire l’intervento urgente in sicurezza, dalle 7 alle 13 di domani 20 luglio sono vietati il transito e la sosta nel tratto interessato”.

(foto d’archivio)

