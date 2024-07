Città

MILANO – Prosegue la campagna assunzioni di Trenord: nel primo semestre del 2024, l’azienda ferroviaria lombarda ha accolto 157 nuovi professionisti, portando l’organico a raggiungere complessivamente 4781 dipendenti. Le assunzioni nei primi sei mesi dell’anno sono state più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il 57% dei nuovi assunti è entrato in azienda per lavorare a bordo treno, come capotreno, macchinista e manovratore. I restanti ingressi riguardano altre aree che completano le competenze in azienda, come Manutenzione, Commerciale, Assistenza, IT e Data Management, Supply Chain.

Oltre la metà dei neo assunti – 83 persone – è Under 30; di questi, una su tre è una donna.

I nuovi colleghi hanno seguito un percorso di Formazione e Onboarding, ideato da Trenord, con il duplice obiettivo di dare alle risorse tutte le competenze specifiche e trasversali necessarie per ricoprire al meglio il ruolo, e inoltre di far conoscere non solo la propria area operativa, ma anche le altre Direzioni, i progetti strategici e il contesto della mobilità locale, per un inserimento strutturato ed efficace.

Le opportunità professionali in Trenord sono pubblicate nell’area “Lavora con noi” del sito aziendale. Sulla pagina web fino al 23 luglio è possibile candidarsi per diventare Sales & Customer Service Assistant, entrando nel team di addetti alla vendita di biglietti e servizi Trenord in biglietteria.

