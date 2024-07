iltra2

TRADATE – Si è conclusa con grande successo, nei giorni scorsi, la settimana di Open day organizzata dal Tradate Abbiate, la nuova realtà calcistica locale che sta già facendo parlare di sé. I dirigenti del club hanno espresso la loro gratitudine a tutti i bambini e i ragazzi che hanno partecipato agli eventi con entusiasmo e passione.

“Vogliamo ringraziare tutti i bambini e i ragazzi che sono venuti a giocare con entusiasmo e passione. Speriamo di avervi fatto divertire,” hanno dichiarato i dirigenti del Tradate Abbiate. Il club, oltre a vantare una formazione maggiore in Prima categoria, è impegnato nell’allestimento di un ampio settore giovanile, dimostrando un forte impegno verso la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti del territorio.

L’Open day ha rappresentato un’occasione preziosa per i giovani calciatori di incontrarsi, fare nuove amicizie e, soprattutto, avvicinarsi al mondo del calcio in un ambiente stimolante e positivo. La partecipazione numerosa e l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi sono stati segnali incoraggianti per il futuro del Tradate Abbiate.

20072024