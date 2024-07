Calcio

UBOLDO- La nuova Academy Uboldo continua a rinforzarsi con quattro colpi che infiammano la piazza varesotta.

A spiccare è sicuramente l’acquisto di Antonio Fabozzi, attaccante classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Milan e in arrivo dal Base 96. In passato ha vestito anche la maglia della Cremonese, del Fenegrò e dell’Alcione.

Un ottimo colpo anche a centrocampo con l’inserimento nella rosa di Adriano Hyso, mezz’ala classe 1996, che ha giocato con la Robur, l’Uboldese e la Rhodense.

Infine, due nuovi classe 2005 andranno a rinforzare l’Academy Uboldo: il portiere Tommaso Copreni, in prestito dalla Solbiatese e il difensore Matteo Marchioro dalla Castellanzese.

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

