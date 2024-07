Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, con 0.5mm di pioggia previsti nelle prossime ore. La temperatura massima registrata è di 31°C, mentre la minima è di 21°C, con lo zero termico che si attesta a 4094 metri. I venti sono assenti al mattino e deboli da Est-Sudest al pomeriggio. Secondo 3BMeteo, sono previste allerte per afa.

Pressioni medio-alte, garanti di un avvio di giornata discreto, lasciano spazio ad aria più umida responsabile di un peggioramento serale con deboli piogge. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali la giornata è caratterizzata da tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle basse pianure orientali i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali, nubi sparse si alternano a schiarite per l’intera giornata; sulle Prealpi occidentali, la giornata è caratterizzata da tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata, i cieli sono nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sulle Orobie, le nubi sono in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, schiarendo in serata; sulle Alpi Retiche, le nubi sono in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. I venti sono deboli orientali in rotazione a occidentali, e lo zero termico è intorno ai 4050 metri.