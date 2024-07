iltra2

CASSANO MAGNANO – TRADATE – Partito il cantiere di Cassano Magnago per la sostituzione di un tratto di rete acquedottistica, per un totale di 1,7 chilometri. Obiettivo: ridurre le perdite, tutelando la risorsa idrica.

Lavori della stessa tipologia sono partiti anche a Tradate e verranno avviati a breve a Cairate, Vedano Olona, Laveno Mombello e Cugliate

Fabiasco, per un totale di 10,5 chilometri di condotte. Tutti i cantieri verranno conclusi entro la fine del 2025. L’importo complessivamente investito è pari a 4.800.000 euro.

Nella foto: per Alfa, Giuliana Malusardi (Progettazione e direzione lavori) e Mario Ceriani (Coordinatore per la sicurezza nei cantieri) in visita al cantiere.

(foto del cantiere)

