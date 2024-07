ilSaronnese

“Nel Comune di Gerenzano, la raccolta degli abiti usati ha assunto una forma problematica, con i vestiti spesso abbandonati come rifiuti accanto ai contenitori dedicati, noti anche come “monoliti”. Questi contenitori, la cui origine e gestione rimangono poco chiare, stanno creando situazioni di degrado che influenzano negativamente il decoro urbano. Come Fratelli d’Italia, siamo convinti che la sicurezza di un territorio passi anche attraverso il mantenimento del decoro. La presenza di questi monoliti, la cui gestione contrattuale con il Comune è ancora avvolta nel mistero, non solo appare superflua, ma anche potenzialmente dannosa per l’immagine della nostra comunità. Pertanto, chiediamo un intervento urgente del Comune affinché chi ha installato questi contenitori provveda al loro recupero e smaltimento. Va sottolineato che la raccolta degli abiti usati è già prevista e organizzata efficacemente dalla Caritas, un’istituzione riconosciuta per la sua attività di supporto ai bisognosi. Affidandosi alla Caritas, possiamo garantire che la raccolta e la distribuzione degli abiti avvenga in modo ordinato e dignitoso, riducendo il rischio di abbandono e prelievo indiscriminato degli indumenti dai contenitori. Personalmente, ho assistito non solo al conferimento di abiti in questi contenitori, ma anche al prelievo degli stessi da parte di individui. Questo fenomeno evidenzia un tessuto sociale sempre più ampio di persone in difficoltà, che ricorrono a queste pratiche per soddisfare le proprie necessità. Tuttavia, non possiamo permettere che il bisogno di aiuto si traduca in degrado urbano. Ribadiamo che il decoro urbano è una componente fondamentale della sicurezza. Un ambiente ordinato e pulito contribuisce a creare un senso di sicurezza e appartenenza tra i cittadini. È quindi imperativo che si prendano provvedimenti concreti per risolvere questa situazione, garantendo che la raccolta degli abiti usati avvenga in modo dignitoso e rispettoso dell’ambiente urbano. Chiediamo l’intervento delle autorità competenti affinché si proceda al recupero dei monoliti e si indirizzi la popolazione ad organizzazioni già strutturate come la Caritas già presente sul territorio. Solo così potremo garantire il decoro del nostro territorio e, di conseguenza, la sicurezza e il benessere dei nostri concittadini. Viceversa che si intervenga con fermezza nei riguardi di chi gestisti i “monoliti” al fine che faccia rispettare le regole di decoro e civiltà.”

