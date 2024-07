Città

SARONNO – A Caronno Pertusella è stato riaperto il centro commerciale La Varesina, dopo l’incendio dei giorni scorsi.

Nel parcheggio di un supermercato della periferia di Caronno Pertusella l’altro giorno qualcuno ha tagliato lo pneumatico dell’auto di un cliente, posteggiata vicino all’ingresso del punto vendita,

Cerca di rubare, con alcuni complici, due moto ma viene sorpreso dal proprietario e quindi bloccato dai carabinieri.

Un agguato per il controllo della piazza di spaccio: è questo, come inizialmente ipotizzato, il movente che ha portato al ferimento, con lo scopo di uccidere, di una donna nigeriana. Il fatto era successo alla periferia di Tradate, in zona Pianbosco.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: una immagine dell’incendio che si era sviluppato nell’atrio del centro commerciale di Caronno Pertusella)

21072024