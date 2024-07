Città

SARONNO – Continua a far discutere a livello cittadino la rivoluzione del parcheggio di piazza Repubblica davanti al Municipio. La rivoluzione della sosta nel comparto, con 19 stalli in meno e sosta tutta a pagamento nell’area del Municpio, ha convincono Obiettivo Saronno che dopo la presa di posizione di ieri di Novella Ciceroni torna con una dura critica da Luca Amadio.

Ecco il testo integrale del suo intervento.

“Ed ecco l’ennesima trovata di un’amministrazione sempre più distaccata dalla vita reale. Tutti gli stalli del parcheggio di Piazza Repubblica (quello davanti al Municipio) diventeranno a pagamento e ci saranno ben 19 parcheggi in meno, fra cui anche uno di quelli elettrici (per fortuna che il “Progetto” dovrebbe rientrare nel concetto di Smartcity, come comunicato dal Primo Cittadino). Dopo aver aumentato l’Irpef, la Tari, l’Imu e dopo aver introdotto l’imposta di soggiorno, ci mancavano anche tutti i parcheggi a pagamento adiacenti al Comune, quando dovrebbero invece essere a servizio dei cittadini. La situazione inizia a diventare preoccupante e speriamo che questa agonia finisca il prima possibile. Obiettivo Saronno non indietreggia di un centimetro”.

Nel video condiviso su Facebook Amadio condivide anche perplessità sul ruolo di Saronno Servizi “il cui presidente presenta l’intervento come fosse l’assessore alla Mobilità”. Ecco la nota integrale

