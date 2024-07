Groane

SOLARO – Arriva a Solaro il progetto “Estate in Rete“, un’occasione per gli over 60 di trascorrere un paio d’ore in compagnia tra una chiaccherata, una merenda e tanti giochi.

Tutti i lunedì fino al 5 agosto (compreso), dalle 10, il Palazzo Biraghi (via Giuseppe Mazzini, 11) ospiterà attività gratuite all’interno del progetto “Ccc per una comunità di cooperazione e condivisione“, attivo nei comuni dell’ambito di Garbagnate Milanese, finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano onlus e realizzato da Spazio Giovani, Impresa Sociale, Sir (Solidarietà in rete), Koinè Cooperativa Sociale, Intrecci cooperativa sociale.

(foto d’archivio)

