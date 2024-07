news

Il trend impressionante che sta trascinando le meme coin ormai dalla fine del 2023 ha ancora margini di crescita fino al 2024 secondo gli esperti del settore. Oggi la capitalizzazione delle meme coin è superiore a 50 miliardi di dollari. Alcuni progetti più di altri, sembrano poter reggere l’urto del tempo e non restare aleatori e scomparire subito dopo il lancio. Vediamo quali.

Dogecoin (DOGE)

Doge è la più grande meme coin, con una capitalizzazione di mercato di oltre 17 miliardi di dollari e una delle prime 10 più grandi criptovalute. Oggi vale 0,12 USD, ma a marzo ha toccato un picco di circa 0,22 dollari (dati di Coingecko).

La caduta ha incluso una maggiore volatilità e forti oscillazioni dei prezzi. All’inizio di maggio, ad esempio, il token si è apprezzato dopo che Tesla l’ha ufficialmente integrato come opzione di pagamento sul suo sito web. Nell’ultimo anno ha comunque performato il 72%. Dogecoin è una creatura di Billy Markus e Jackson Palmer. Il suo scopo iniziale era creare una criptovaluta che fosse più coinvolgente di Bitcoin. La sua community è molto attiva anche nelle raccolte fondi a sostegno di progetti meritevoli.

È probabile che il sostegno del suo fan più eminente, Elon Musk, i cui recenti proclami puntavano ad esaltare la meme coin ancora una volta, riportino ad una rinascita del progetto.

Shiba Inu (SHIB)

La seconda più grande meme coin in termini di capitalizzazione di mercato totale ha subito un’enorme corsa al rialzo a marzo, registrando nell’ ultimo anno quasi +140%. La capitalizzazione di mercato di Shiba Inu (SHIB) è 11.256.957.918 USD ed è classificata al n.13 su CoinGecko oggi. Nell’ultimo periodo c’è stata una contrazione verso il basso e la sua valutazione è scesa di oltre il 6% negli ultimi 30 giorni. Con un aumento di prezzo del 17,60 % negli ultimi 7 giorni, Shiba Inu (SHIB) sta sovraperformando il mercato globale delle criptovalute che è in aumento del 9,70%. Tra le innovazioni che possono permettere a Shib di continuare a crescere c’è sicuramente il potenziale progresso della soluzione blockchain di livello 2 – Shibarium. Da agosto del 2023 infatti Shibarium è riuscito a migliorare la velocità, la scalabilità e a ridurre i costi delle transazioni. Inoltre Shiba potrebbe subire un aumento di prezzo man mano che viene bruciata tutta la fornitura di token. All’inizio di questo mese, il burning è salito alle stelle dell’800%, in coincidenza con la breve ripresa dei prezzi di SHIB. Il team Shiba Inu ha lanciato un exchange decentralizzato chiamato Shibaswap con 2 nuovi token, LEASH e BONE. LEASH è un token con scarsa fornitura utilizzato per offrire incentivi su Shibaswap. BONE è il token di governance con cui i titolari possono votare le proposte su Doggy DAO.

Bonk (BONK)

Questa popolare meme coin è tra le poche prime 100 criptovalute che sono in verde su scala settimanale. All’inizio di questa settimana, è salito del 25%, spodestando dogwifhat (WIF) come il più grande meme costruito sull’ecosistema Solana.

In un anno la sua performance si è attestata al 7075,50%, con una capitalizzazione di mercato di 1.856.112.132 USD

Se altre società decideranno di abbracciare l’attività nel secondo semestre del 2024, una tale mossa potrebbe causare un rally dei prezzi per BONK.

Presale meme più interessanti

Un investimento alternativo potrebbe essere quello sulle ICO più interessanti del momento. Comprare un token in ICO permette di assicurarselo a un prezzo più vantaggioso e di avere una partecipazione attiva a un progetto.

WienerAI

La prevendita di WienerAI ha superato i 7 milioni e mezzo di dollari. Wiener AI è un connubio tra una divertente meme coin canina e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e punta ad essere uno dei progetti potenzialmente più solidi e validi della fine dell’anno. Attualmente il token si può acquistare a $ 0,00073, offre un meccanismo di staking con un APY del 151%. Il token nativo $WAI è un ERC-20, si sviluppa quindi su Ethereum e incorpora l’intelligenza artificiale. Lo staking ha attirato una grossa community con oltre 14.000 follower su X (Twitter) e 12.000 su Telegram. Abbiamo visto come il mondo dell’intelligenza artificiale è quello su cui stanno convergendo gli investimenti dei grandi colossi della tecnologia e delle comunicazioni. Nessuno vuole restare indietro. Così anche WienerAI, vuole dare l’opportunità ai suoi investitori di cogliere in anteprima gli investimenti migliori del mercato, permettendogli in aggiunta, di guadagnare con lo staking.

Pepe Unchained

Pepe Unchained ha risvegliato l’interesse su Pepe proponendosi come un ecosistema innovativo e alternativo offrendo un token di utilità ($PEPU). Questo nuovo token offre una blockchain Layer-2 più veloce, sicura ed economica, costruita su misura per le meme coin: la Pepe Chain. Non è solo un token, ma un ecosistema di meme coin costruito per offrire un sistema di bridging istantaneo e a basso costo tra ETH e Pepe Chain e commissioni di transazione più basse e veloci. La prevendita ha già superato i 3 milioni e 700 mila dollari, con il prezzo del singolo token di $0,0084598 e ricompense di staking con un APY del 499%