Cronaca

SARONNO – Il suo piano era chiaro: impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento approfittando dei pochi clienti presenti nel punto vendita all’orario di chiusura e del personale indaffarato con gli ultimi preparativi. Il “colpo” non è proprio andato come previsto ed è stato colto in flagrante. Non si è però arreso e, abbandonata la refurtiva, si è nascosto per oltre due ore nello stabile. Sulla pazienza e la costanza del ladro hanno avuto la meglio le ricerche che polizia locale e carabinieri che l’hanno scovato nell’intercapedine dei bagni all’ultimo piano dell’edificio.

E’ il tentativo di furto che ha movimentato il sabato sera di Saronno. Tutto è successo tra corso Italia e piazza Libertà. Poco prima della chiusura del negozio di abbigliamento Ovs, la polizia locale, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato un 24enne che cercava di uscire dal punto vendita con una borsa decisamente gonfia.

Accortosi dello sguardo degli agenti il ladro ha abbandonato la propria refurtiva a terra ed è sparito all’interno del grande magazzino. La polizia locale raggiunta dai carabinieri ha iniziato una serie di sopralluoghi all’interno dello storico grande magazzino che comprende il market Carrefour e il negozio di abbigliamento Oviesse. La presenza delle pattuglie dei carabinieri e della polizia locale hanno suscitato grossa curiosità tra i saronnesi presenti in centro per una passeggiata.

Ad avere la meglio sono state proprio le forze dell’ordine che hanno rintracciato il 24enne nascosto in un intercapedine dei bagni all’ultimo piano. E’ stato portato in caserma in via Manzoni e identificato. E’ un 24enne senza fissa dimora di nazionalità italiana. Era stato arresto qualche mese fa dalla polizia locale e condannato, al termine di una direttissima, all’obbligo di firma. Una circostanza che non gli aveva impedito di finire nei guai qualche mese più tardi a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti.

