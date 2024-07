Città

SARONNO – L’estate è periodo di vacanza e relax: chi si reca nella propria spiaggia preferita e chi preferisce scoprire città nuove, o magari una bella passeggiata in montagna. Qualunque sia la direzione, sicuramente capiterà di trovare per le strade negozi per turisti, o cartolerie, con esposte in bella vista cartoline colorate.

Per coloro che ancora rimangono affascinati dall’arte di spedire con il francobollo qualcosa ai più cari, con un messaggio scritto a mano, IlSaronno propone la seconda edizione del contest dedicata agli ultimi romantici delle cartoline. La prima edizione aveva appassionato molti, anche fuori Saronno.

Siete anche voi nel team #gliultimiromantici delle cartoline? Mandatecene una

ilSaronno – Sara Giudici

via Diaz 21

20020 Solaro (Mi)

Tra le cartoline arrivate entro il 20 settembre le tre che emozioneranno di più la redazione riceveranno una tote bag (borsina di stoffa) de ilSaronno. L’anno scorso abbiamo ricevuto una trentina di cartoline chissà che quest’anno non si possa coinvolgere ancora più romantici.

Se temete disguidi postali etc potete anche inviarci una foto della cartolina (fronte e retro) via whatsapp al + 39 3202734048.

