SOLARO – Si terranno martedì 23 luglio alle 15 nella parrocchia Santi Quirico e Giulitta di Solaro i funerali si Mario Radice storico volto dell’associazionismo solare. Presidente del Dna Inter Club Mario Radice si è spento nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio.

Alla moglie Patrizia e a tutti i familiari sono arrivate le condoglianze di tantissimi amici, conoscenti e della comunità solarese rappresentata dal sentito messaggio del sindaco Nilde Moretti. Del resto Mario Radice era un volto della società civile solarese in prima linea in tante realtà cittadine e deus ex machina a tante iniziative di successo dalla sempre partecipatissima tombolata nerazzurra alle raccolte fondi con la sagra dell’arancia e della mela. impossibile non ricordare la sua grande passione per il calcio e la sua incrollabile fede nerazzurra.

Come detto l’ultimo saluto sarà martedì 23 luglio nella casa parrocchiale di Solaro: la cerimonia funebre sarà preceduta dalla recita del rosario alle 14,45.

